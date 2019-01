Oscars Midol - Grande fête à l'UBB pour Poirot et Roumat, lundi 14 janvier au Casino Barrière

Pour ses performances répétées et son emprise, Jefferson Poirot recevra l'Oscar Midi Olympique en présence de toute l'équipe professionnelle. Alexandre Roumat recevra, lui, le prix Barbarians ainsi qu'un maillot des mains de son père, Olivier Roumat. Un moment fort.

Le Président Laurent Marti en profitera pour présenter ses vœux à l'ensemble du club et des partenaires et fixer le cap d'un club bien à sa place dans le Top 6 français. Plusieurs centaines de personnes sont attendues. Coup d'envoi des festivités à 19h avec quatre beaux films au menu et un cocktail offert à tous par les partenaires des Oscars Midol à 20h30.