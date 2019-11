Il est aujourd'hui bien plus qu'un simple joueur de rugby. Bien plus que le capitaine des Springboks sacrés champions du monde le 2 novembre dernier au Japon. Siya Kolisi est devenu le symbole de tout un pays. L'exemple à suivre pour toute une jeunesse. Premier capitaine noir de l'Afrique du Sud, le puissant troisième ligne est né et a grandi dans le "township" de Zwide. À l'issue de la finale du Mondial, à la question d'une journaliste, rêviez-vous d'être champion du monde lorsque vous étiez enfant, il a répondu : "non, ma préoccupation principale était de trouver à manger." Une phrase choc qui marquera à jamais l'histoire de cette Coupe du monde.

Invité d'honneur dans le cadre de la 66e cérémonie des Oscars Midi-Olympique, Siya Kolisi est arrivé dimanche matin à Paris. Et malgré la fatigue, il a accepté durant presque une heure de revenir sur le sacre de son équipe, d'évoquer le symbole qu'il devenu aujourd'hui. Rendez-vous avait été pris à14h30 dans le cadre somptueux du Fouquet's situé dans le très chic VIIIe arrondissement de la capital. Ponctuel et souriant, il a débarqué flanqué de son ailier Cheslin Kolbe. En toute simplicité. Les deux Springboks se sont d'abord prêtés au jeu de la séance photos sur les Champs-Elysées. Ensuite, il avalé un café trop serré à son goût, dégusté quelques mignardises. Puis, il a retiré son gros pull en laine, rappelant avec le sourire qu'à cet époque en Afrique du Sud il ne quitte jamais son maillot de main.

Dans cette interview à lire dans les colonnes de Midi-Olympique dès demain, il revient sur la formidable aventure de son équipe, sur son parcours de vie et sur la façon dont le sélectionneur Rassie Erasmus a construit en seulement dix-huit mois le sacre des Boks. Sa voix a souvent été teintée d'émotions à l'instant d'ouvrir sa boîte à souvenirs. Extrait : "Dans notre groupe, il y a des joueurs qui ont grandi dans des fermes, d'autres dans des ghettos.. Il y a des gens de toutes les couleurs, de toutes les races présentes en Afrique du Sud. Et quand on travaille tous avec le même objectif, on peut réussir. C'est un message que j'avais envie de passer. Lorsque je suis retourné à Zwide après le Mondial, j'ai vu dans les yeux des enfants que je leur avait donné de l'espoir." Et d'ajouter dans un long soupir : "C'est une grande fierté pour moi".

Retrouvez l'interview exclusive sur l'édition numérique : Midi Olympique