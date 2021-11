Ce fut un coup dur d'apprendre sa blessure quelques jours avant le rassemblement du XV de France il y a quelques semaines déjà. Atteint d'une fracture aux côtes, il s'est vu remplacer par Aymeric Luc à Marcoussis. Un essai en six titularisations cette saison, le centre ciel et blanc fait sa part du boulot, un peu moins sous les projecteurs qu'à l'accoutumée. Si ce n'est pas le meilleur début de saison de sa carrière pour lui, il est toujours bon de se rappeler le phénomène qu'est Virimi Vakatawa.

Indéboulonnable à son poste de numéro 13, le fantasque racingmen est un joueur à part, unique même dans le rugby français. Il n'y a qu'un profil comme le sien dans le Top 14 : capable de coup d'éclat qui transforme une action banale en une occasion d'essai en un geste venu d'ailleurs. Virimi Vakatawa est un véritable athlète, puissant, élancé, rapide mais aussi et surtout extrêmement doué de ses mains. Il est un danger qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu et qui oblige les défenseurs à être en alerte permanente pour ne pas se faire "Vakatawiser".

Ses compilations de gestes techniques magnifiques (et utiles) peuvent facilement vous occuper un petit moment. En dehors de ses facilités techniques, son efficacité lui vaut clairement une place de choix dans les effectifs où il peut être sélectionné. Pour finir, et c'est loin d'être un détail, n'oublions pas sa grosse défense sur l'homme. Une qualité supplémentaire et essentielle au très haut niveau, ce qui fait de lui un joueur vraiment complet.

Auteur de deux essais à la Coupe du monde, un au Six nations de l'année suivante, son lien avec le XV de France est très fort. Nul doute qu'il voudra se montrer encore plus à l'approche d'un moment historique comme l'édition 2023 chez lui, en France. Il est donc logiquement nominé aux Oscars Midi Olympique parmi les meilleurs joueurs français.