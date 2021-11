Jaminet, c'est de la bombe. Qui n'a pas été surpris par l'ascension express de l'arrière de l'USAP la saison dernière. Alors qu'il évoluait en Pro D2, le club catalan parvenait à dominer largement le championnat, grâce notamment à un homme : Melvyn Jaminet. Le jeune joueur était alors méconnu du grand public et a commencé par impressionner son monde. Flamboyant, il étonne par sa vitesse et son sens du jeu, mais aussi par un calme rare à cet âge. Buteur de l'équipe, il terminait parmi les meilleurs réalisateurs de cette Pro D2 et commençait à se créer une réputation de pépite.

Inoxydable, il se faisait aussi remarquer lors des phases finales, où sa maîtrise et ses nerfs d'acier ont fini de faire la différence pour Perpignan. Ses performances étaient telles, que Fabien Galthié et son staff n'ont eu d'autres choix que de donner une chance au gamin, dès la fin de la saison. Un joueur de Pro D2 en équipe de France, oui oui. Et vous savez quoi ? Appelé pour la tournée en Australie, il a même convaincu les observateurs.

Test Match - Melvyn Jaminet avec les Bleus contre l'Australie.Imago

Buteur à partir du deuxième match de la tournée, il se révélait encore un peu plus et se montrait indispensable à ces Bleus-là. Au final, il disputait l'intégralité des trois rencontres face aux Wallabies, dans une tournée concluante. Attendu lors de cette nouvelle saison, il confirmait les attentes et est une nouvelle fois rappelé en bleu, pour les tests d'automne cette fois. Possible titulaire, il a l'occasion de confirmer sa grosse ascension et de devenir l'arrière numéro un du XV de France. Cette année folle peut-elle faire de Jaminet l'Oscar d'or Midi Olympique le 15 novembre prochain ? À vos votes !