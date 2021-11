Sans aucun doute, avec Antoine Dupont, le meilleur joueur du Top 14 depuis le début de cette nouvelle saison. L'ouvreur de l'UBB est en pleine forme, et ce sur tous les plans. Malgré un début raté sur la pelouse de Biaritz à l'image de son équipe, l'enfant du club ne cesse de monter en puissance. Au mois d'octobre, il a inscrit trois essais, dont un doublé de grande classe sur le pré du Hameau face à la Section paloise. Un dix qui n'a pas peur d'attaquer la ligne et franchir, cela ajouté à des éclairs de génie que ce soit en passe ou en vision du jeu, ce style et ce profil plait forcément à tous les coachs. Et notamment à Christophe Urios qui se satisfait de la prolongation de son joueur jusqu'en 2025. "C’est une très bonne nouvelle pour le club. [...] Il fait partie des meilleurs joueurs français aujourd’hui, peut-être même européens. [...] . C’est rassurant pour le club mais ça montre aussi que Matthieu est une personne avec beaucoup de maturité."

Avec l'équipe de France aussi, il s'est fait une place de choix dans le XV titulaire. Ses performances abouties en club lui ont, selon nos sources, octroyé le droit de décaler l'habituel titulaire Romain Ntamack pour le match face à l'Argentine. Leader technique, il est attiré par le jeu et représente un danger permanent pour les défenses. A lui d'être consistant et d'avoir ce sang froid qui le caractérise pour rendre une copie référence au très haut niveau. Si il a déja prouvé être capable de jouer sur le plan international, il devra mener tel un chef d'orchestre le bateau France pendant cette tournée d'Automne.

Le numéro 10 est donc logiquement nominé dans cette prestigieuse cérémonie des Oscars. Vous pouvez voter pour lui dans le lien ci-dessous.