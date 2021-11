Son ascension a eu lieu au second plan, derrière les Ntamack, Jalibert, Carbonel et Hastoy, tous évoluant au même poste. Mais ses performances au Stade français valent le coup de projecteur. La saison passée, il inscrit 317 points pour devenir le deuxième réalisateur du championnat derrière Benjamin Urdapilleta (321 points). Un protagoniste majeur du Stade français, qui s'est qualifié au bout du bout pour les phases finales. L'ouvreur formé à Decazeville n'y est d'ailleurs pas étranger, avec 36 points inscrits sur les deux dernières journées du championnat, dont l'intégralité des 12 points de la victoire à Bayonne.

Top 14 - Joris Segonds (Stade français) face à Clermont.Icon Sport

Joris Segonds, c'est un profil de demi d'ouverture atypique, plutôt costaud, qui évoluait au poste de pilier ! L'intéressé le révélait en début de saison dans les colonnes de Midi Olympique : "Quand j'étais jeune, j'étais gros. Jusqu'à 15 ans, je jouais pilier à Decazeville (Aveyron). J'étais pilier et buteur : tous les jours, je me rendais au stade pour taper des coups de pied." Ses performances en première ligne sont telles que son entraîneur à Decazeville le fait passer ouvreur. "Peu après, j'ai signé à Aurillac." mais surtout un coup de pied des plus puissants.

Évidemment, le demi d'ouverture du Stade français, dont la très belle saison 2020-2021 lui a valu de prendre part à la tournée d'été en Australie avec le XV de France, est porté par son jeu au pied, sa plus grande qualité rugbystique. L'arrivée de la règle du 50-22 joue en faveur de son très long coup de pied, qui sera un atout pour le Stade français cette saison.