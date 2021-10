Quelle saison de l'arrière Brice Dulin ! Peu auraient parié sur son retour en grâce il y a quelques années. Pourtant, il est revenu à son meilleur niveau et peut-être un peu plus depuis son arrivée à La Rochelle. "C'est un super professionnel, il a quitté sa zone de confort pour venir ici et a changé l'ambiance dans le vestiaire, déclamait à son encontre Ronan O'Gara, son entraîneur et celui avec qui il a partagé trois saisons au Racing 92. Il a regagné sa place en équipe de France et a vraiment donné beaucoup d'énergie."

Ses débuts au Stade rochelais sont si convaincants qu'il est rappelé en équipe de France trois ans et demi après sa dernière convocation pour la Coupe d'automne des nations. Avec le XV de France, il est titulaire pour le deuxième match contre l'Italie puis en finale contre l'Angleterre. Son assurance sous les ballons hauts et sa qualité de relance le rendent indispensables. Le sélectionneur Fabien Galthié refait appel à lui lors du Tournoi. Il est titulaire à chaque match, marquant même trois essais.

Anthony Jelonch au soutien de Brice Dulin lors de France-GallesIcon Sport

Si son printemps fut un peu en deça, l'ancien Agenais vit pleinement la très belle fin de saison rochelaise. Sa performance en demi-finale contre le Racing 92 fut d'ailleurs époustouflante... O'Gara expliquait : "Le but, c'était d'arriver frais sur ces phases finales, d'arriver à ce que tout ce qui a été construit par notre vécu, depuis de nombreuses années, servent enfin à l'équipe." De quoi en faire l'un des tout meilleurs arrières.