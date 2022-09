Pour sa deuxième saison avec le Castres Olympique, Gaëtan Barlot a enchainé les prestations de qualité. Finaliste malheureux du Top 14 face à Montpellier, le talonneur a disputé 25 matchs la saison dernière avec les Tarnais. Explosif et doté d'une vitesse inhabituelle pour son poste, Gaëtan Barlot se classe naturellement dans les nominés au titre de meilleur joueur français.

Maillon essentiel de Castres et homme providentiel du paquet d'avants, le numéro 2 a accumulé 1 464 minutes de jeu la saison dernière, en comptant les matchs de championnat, de Champions Cup et sa sélection lors des Autumn Nations Series face aux All Blacks. Capé à 4 reprises avec le XV de France, Gaëtan Barlot fait partie de ces jeunes joueurs suivis attentivement par le staff des Bleus. Sous les couleurs du CO, il a inscrit trois essais lors du dernier exercice.

Gaëtan Barlot file derrière la ligne toulousaineIcon Sport

Habile ballon en main et mobile, Gaëtan Barlot dispose de toutes les qualités exigées aux talonneurs modernes. Capable de faire jouer après lui et de gagner des duels, il maitrise également les fondamentaux du poste. Adroit en touche et en mêlée, celui qui a fait ses armes à Colomiers en Pro D2 aspire aujourd'hui à gagner du temps de jeu avec le XV de France. S'il ne fait pas encore partie des joueurs régulièrement appelés par Fabien Galthié, le talonneur de 25 ans a une carte à jouer en vue du Mondial 2023.