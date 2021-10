Qui aurait pensé à l'aube de la saison 2020-2021, que Gaëtan Barlot allait se faire une place au soleil dans cette sélection des vingt-cinq meilleurs joueurs français ? Peu de monde on vous l'accorde. Et pourtant, tout juste arrivé du Pro D2 et de Colomiers, le talonneur a rapidement mis tout le monde d'accord sur son véritable niveau. Devenu titulaire indiscutable au CO, il a enchainé les apparitions. Il a pris part à 23 rencontres, dont 21 dans la peau d'un titulaire. Numéro 2 mobile et casseur de plaquages, il a franchi la ligne à quatre reprises pour sa toute première saison dans l'élite du rugby français.

Cette année, il semblerait que Gaëtan Barlot soit parti sur des bases encore de très haut niveau. Sur les sept journées de jouées en Top 14, l'ancien Columérin en a disputé six sous le mailot castrais. Il a déjà inscirt deux essais dont un la semaine dernière lors de la réception de Biarritz. À chacune de ses prises de balle, il arrive à déstabiliser la défense qui se dresse devant lui de manière déconcertante, pour le plus grand plaisir des supporters tarnais. Barlot est rapidement devenu la coqueluche du stade Pierre-Fabre.

Top 14 - Castres Olympique - Gaetan BarlotIcon Sport

Le talonneur a vu sa carrière complètement changer de dimension il y a quelques mois. Fabien Galthié le sélectionne avec le XV de France pour la tournée en Australie. De l'autre côté du globe, le Castrais espante et signe ses trois premières sélections en seulement dix jours. Titulaire lors des trois test-matchs, il était un des fers de lance de Tricolores rajeunis et inexpérimentés. Des copies presque parfaites qui ont marqué de gros points dans l'esprit du staff français puisque Gaëtan Barlot retrouvera les Bleus en novembre. Il a été retenu il y a quelques jours dans le groupe de quarante-deux joueurs qui prépareront les rencontres face à l'Argentine, la Géorgie et les All Blacks. Il a notamment été préféré eu Rochelais, Pierre Bourgarit.