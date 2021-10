Si le sécateur toulousain n'est pas le joueur qui étincelle le plus sur le rectangle vert, il reste le genre de bonhomme quasi-indispensable dans une équipe. Ainsi, même dans une formation aussi bien fournie que Toulouse au poste de troisième ligne, il n'y a pas à tortiller : lorsque François Cros n'est pas à l'infirmerie, il est titulaire. La saison passée, il a donc enchaîné 18 titularisations avec son club, disputant toutes les rencontres des phases finales de Top 14 et de Champions Cup (470 minutes jouées sur 480 minutes possibles). Une omniprésence symptomatique de son importance au sein du collectif rouge et noir.

Test match - François Cros (France) contre l'Écosse.Icon Sport

Figurant parmi les tout meilleurs flankers du championnat, l'enfant de Toulouse a donc ajouté deux nouveaux trophées à son étagère, après le Brennus arraché en 2019. Cette saison, le joueur de 27 ans repart logiquement avec l'étiquette d'un titulaire (6 titularisations en 8 rencontres), enchaînant week-end après week-end, les prestations complètes et consistantes, bien aidé par ce que l'on devine être un troisième poumon.

Car une fois sur le terrain, ce titulaire d'un diplôme de podologie se transforme en véritable machine à plaquer, accomplissant un abattage important, et permettant aux "stars de derrière" de briller. Travailleur de l'ombre, mais aussi excellent en touche, Cros connaît depuis 2019 les joies du XV de France (8 sélections). Embêté par des pépins physiques, le troisième ligne n'a pas encore pu confirmer le statut de titulaire qui lui semblait promis une fois le Tournoi des 6 Nations 2020 passé. La tournée d'automne représente une bonne occasion pour lui de le faire.