On ne présente plus Antoine Dupont, le numéro 9 du Stade toulousain et du XV de France. Elu meilleur joueur du monde en 2021, le demi de mêlée n'a pas baissé ses standards depuis le passage en 2022. Et c'est le moins que l'on puisse dire. Capitaine des Bleus lors du dernier Tournoi des VI nations, il a mené les siens vers un nouveau Grand Chelem qui échappait aux Français depuis 2010. Avec une telle prouesse couplée à des performances remarquées sous les couleurs des Rouge et Noir, Antoine Dupont figure logiquement parmi les nominés au titre de meilleur joueur français.

Avec 30 matchs disputés lors du dernier exercice, dont 22 avec les Stadistes, l'ancien Castrais a multiplié les prestations abouties. Auteur de 11 essais, il a comme à son habitude martyrisé les défenses adverses. Capable de réaliser des percées dont lui seul à le secret, le natif de Lannemezan fait partie de ces joueurs considérés comme game changer. Pouvant à lui seul renverser une rencontre, par ses exploits individuels ou bien en faisant briller ses coéquipiers, Antoine Dupont est un véritable poison pour ses adversaires. Et si ses capacités d'attaquant font beaucoup parler, il est également un très bon défenseur. Dur sur l'homme, il n'est pas rare de le voir plaquer à tour de bras ou de chasser son vis-à-vis sur plusieurs mètres.

Top 14 - Stade toulousain - Antoine DupontIcon Sport

Celui qui s'est mué en capitaine du XV de France suite à la blessure de Charles Ollivon est aujourd'hui un véritable meneur d'hommes. Avec la Coupe du monde 2023 en ligne de mire, le numéro 9 international est en ce début de saison parfois ménagé. S'il a tout de même déjà disputé 4 rencontres avec le Stade toulousain, il faudra probablement attendre encore un peu pour voir Antoine Dupont enchaîner les matchs.