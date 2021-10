Aujourd'hui considéré comme l'un des tout meilleurs piliers au monde, Cyril Baille (28 ans) n'a pas volé sa place dans cette sélection. Indiscutable à Toulouse, indéboulonnable avec le XV de France, le gaucher de 1,82 m pour 118 kg semble faire l'unanimité partout où il passe. Avec ses 29 sélections au compteur, il est l'un des membres récurrents du groupe de Fabien Galthié, et sera sans surprise de la partie lors de la tournée d'automne. La saison dernière, il a également balayé toute concurrence au Stade toulousain (26 matchs, 22 titularisations), garnissant au passage son armoire à trophées avec un deuxième titre de champion de France, ainsi qu'un premier sacre européen.

Cyril Baille a confirmé qu’il comptait aujourd’hui parmi les meilleurs piliers gauches du monde.Icon Sport

Pour 2021/2022, il semble parti sur les mêmes standards, faisant son apparition lors des sept matchs de Top 14 de son club. Il est donc l'un des hommes forts de la machine à gagner rouge et noir, aux côtés de ses acolytes Julien Marchand, François Cros, Antoine Dupont ou Romain Ntamack. Il faut dire que le natif de Pau a pour lui une palette technique large et complète, ajoutée à une sacrée qualité de percussion.

En effet, le très superstitieux Cyril Baille n'est pas seulement un bon pilier de mêlée. De la même manière que son partenaire all black Charlie Faumuina, il dispose d'une qualité de passe en pivot et d'une gestuelle pouvant s'insérer à merveille dans le jeu de mouvement à la toulousaine. En cette année 2021, cela ne fait plus de doute, Cyril Baille est une référence.