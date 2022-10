Arrivé à l'intersaison au Racing 92 en provenance de l'UBB, Cameron Woki fait aujourd'hui partie des meilleurs avants français. Si depuis la reprise du championnat son niveau de jeu est en dents de scie avec les Ciel et Blanc, le joueur passé par Bobigny et Massy s'est affirmé comme un titulaire indiscutable l'année dernière avec Bordeaux et les Bleus. Joueur polyvalent par excellence, le natif de Saint-Denis est capable d'évoluer en troisième ligne, son poste de formation, ou bien en seconde ligne, tout en gardant son hyperactivité sur le terrain. Des qualités qui font de lui un véritable atout dans un collectif et qui le classe naturellement parmi les nominés au titre de meilleur joueur français de la saison.

Avec 29 matchs disputés toutes compétitions confondues la saison dernière, Cameron Woki sait se rendre indispensable. A seulement 23 ans, il a participé à tous les gros rendez-vous de l'UBB et du XV de France, ce qui lui a permis de cumulé près de 2 000 minutes de temps de jeu. Une durée loin d'être anodine, qui témoigne de son importance au sein des différentes équipes où il opère. Redoutable en touche, il fait notamment partie des leaders de l'alignement des Bleus. Très intéressant offensivement, principalement grâce à sa grosse disponibilité et ses aptitudes physiques lui permettant de faire des différences, il est également un excellent défenseur, capable de peser sur une rencontre.

Cameron Woki a été titularisé à six reprises par le Racing 92 depuis le début de la saisonIcon Sport

Joueur au palmarès bien rempli malgré son jeune âge, il a remporté le Tournoi des six Nations et la Coupe du monde avec l'équipe de France -20 ans ainsi que le Grand Chelem avec les Bleus de Fabien Galthié, Cameron Woki a de fortes chances de participer au Mondial 2023. Avec pour le moment seize sélections au compteur, il a logiquement été appelé par le XV de France pour préparer la tournée de novembre.