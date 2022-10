Comme plusieurs de ses coéquipiers, Brice Dulin a réalisé des performances de très haut niveau la saison dernière. Titulaire lors du sacre européen des Rochelais, le numéro 15 fait partie du paysage rugbystique français depuis maintenant plus d'une décennie. Pouvant surprendre à tout moment n'importe quelle défense, il a au fil des années prouvé qu'il était l'un des meilleurs arrières de l'Hexagone. Connu pour sa qualité de relance et ses appuis, Brice Dulin figure logiquement parmi les nominés au titre de meilleur joueur français.

Avec 24 matchs au compteur lors du précédent exercice, le joueur formé à Agen est indiscutable au sein de l'effectif des Maritimes. Celui qui brille par sa capacité à casser les plaquages et qui excelle sous les ballons hauts a d'ailleurs prolongé cet été avec les Jaune et Noir jusqu'en 2025. Après avoir remporté la première coupe d'Europe de l'histoire des Rochelais, l'international et ses coéquipiers ont désormais le Brennus en ligne de mire. Déjà deux fois champions de France, avec Castres et le Racing 92, soulever le bouclier avec un troisième club différent serait un véritable exploit pour l'arrière de poche (1m76, 82 kg).

Brice Dulin (La Rochelle) à la lutte avec Cameron WokiIcon Sport

S'il n'a pas été appelé par Fabien Galthié depuis plus d'un an, le Mondial 2023 est probablement dans un coin de la tête de Brice Dulin. Capé à 36 reprises, sa dernière sélection remonte au VI Nations 2021, où la France avait terminé deuxième. Mais si le staff du XV de France venait à le rappeler, ce serait tout sauf une surprise. Parti sur les mêmes standards que l'année dernière, le numéro 15 affole déjà les défenses en ce début de saison. Titularisé trois fois depuis la reprise, il a pour le moment cassé 6 plaquages et réalisé plusieurs relances dont lui seul à le secret.