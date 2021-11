"C'est d'abord un immense honneur de recevoir cet Oscar" s'est émue d'emblée la demi-ouverture du Stade rennais. " C'est une fierté d'autant plus grande que je le reçois aux côtés d'une grande joueuse, Camille Grassineau (oscar féminin à 7). Cela récompense beaucoup de travail personnel et celui de toute une équipe. Ce travail a abouti aux victoires face à la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du sud. Maintenant, il faut réitérer " en référence au second test-match face aux Black Ferns néo-zélandaises, ce samedi à Castres.

Oscaréisée pour ses performances à 7, et notamment la médaille d'argent décrochée aux Jeux olympiques de Tokyo, Camille Grassineau affichait des ambitions similaires. "Cette médaille, ce sont deux années de travail d'une équipe, d'un staff mais le chemin ne s'arrête pas là. On a toutes à coeur de continuer dès la Coupe du monde en Afrique du sud, en septembre prochain. En suivant, il y aura les Jeux olympiques à Paris. Ce sont plein de beaux objectifs, de belles choses à préparer."