Vous voulez des preuves ? Dès la 3e minute, pour son premier ballon, l’ailier de l’ASMCA s’envolait derrière la ligne d’en-but lyonnais, réalisation malheureusement invalidée pour un en-avant. Un coup de semonce puisqu’à la 12e minute, sous un renvoi de Lopez, Penaud captait le renvoi et permettait à son équipe de recoller au score, sitôt après l’essai de Fourie. Vingt minutes plus tard, pour son premier ballon d’attaque « légal » distillé par Toeava, il inscrivait le premier essai des siens. Avant de faire définitivement basculer la rencontre sur son deuxième et dernier ballon, en échappant à Barassi pour offrir à Raka un essai tout cuit, qu’il aurait vraisemblablement pu inscrire lui-même...

De quoi légitimer la frustration qu’il ne manqua pas d’exprimer à plusieurs reprises en deuxième période, lorsque les offrandes promises ne lui arrivaient pas ? Peut-être pas, tout de même. Reste qu’en matière d’efficacité ballon en main et de capacité à battre les défenseurs, Penaud n’a probablement d’équivalent que Cheslin Kolbe dans le Top 14 à l’heure actuelle. On en salive d’autant plus, à la perspective de leur duel en finale..