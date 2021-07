Les retrouvailles s’annoncent radieuses dans un centre des Congrès à guichets fermés ! C’est toute une ville, un club qui se donnent rendez-vous, lundi 5 juillet pour fêter ses deux « grognards » : un Oscar d’honneur pour Joël Koffi venant consacrer l’ensemble de sa belle carrière et un Oscar Midol pour le pilier des Carpates, Andrei Ursache, qui, à 37 ans (1,80 m pour 117 kg), reçoit légitimement la plus belle des distinctions pour ses neuf ans de services exemplaires dans l’Aude ! Andrei, frère de Valentin, qui évolue à Oyonnax, international roumain comme lui, c’est la puissance, la force pure sur un terrain. Il symbolise parfaitement la dureté et la fidélité de ce territoire audois qui force l’admiration.

Et si sa présence rassure pour un dernier coup de rein, il sera aussi et surtout question d’avenir et le plus beau symbole en est Clément Doumenc, ce jeune et formidable troisième ligne (24 ans, 1,84 m pour 97 kg) audois pur-sang qui recevra l’Oscar Espoir, celui d’une belle filière. Formidable transmission d’un club à l’identité forte !

Il sera alors question pour les deux présidents Frédéric Calamel et Benoît Mestre de présenter et d’affiner les futurs projets de ce club à part, devenu une belle référence du Pro D2 depuis dix ans. Et l’incontournable Christian Labit, lui, présentera son équipe, ses recrues et son ambition folle de tutoyer le top 6, comme une progression légitime du travail accompli.

PRO D2 - Clément Doumenc (Carcassonne)Icon Sport

Une forte identité, le club d’un territoire !

Carcassonne est un club à part : 600 licenciés, 300 partenaires fidèles et très impliqués (Suez, Reca, Hectare, Aude TP, groupe Maurin, Axa, Surroque…) pour le plus petit budget de Pro D2, alentour de 5 millions d’euros ! « Plus que jamais, ce club s’appuie sur des valeurs fortes, une identité, un territoire, assène Jonathan Jourdan directeur du développement. Notre socle de soutiens, de bénévoles est très fort, dans tous nos engagements comme dans notre recrutement. Nous devons nous tromper le moins possible, car sinon nous le payons cash ! » Carcassonne, à la croisée des chemins a fort bien œuvré depuis dix ans. Ce club a su s’imposer comme le lien sociétal indéfectible d’un territoire et le prochain projet qui sera dévoilé sur les trois ans à venir va permettre de donner force et souffle au moment où les retrouvailles audoises avec Narbonne promettent un derby enflammé ! « Le club est en action aujourd’hui dans bien des secteurs, poursuit Jonathan Jourdan. Notre commission « Génération USC » uniquement composée de jeunes fourmille d’initiatives, dans la foulée de notre modernisation du stade avec notamment la création de cette belle structure de vie qui va rassembler, sur 1 200 mètres, à la fois les professionnels et les autres forces vives du club. Nous sommes aussi en réflexion avec les institutions, la Mairie notamment pour le futur de notre stade, sa tribune, sa façon de repenser son développement et son attractivité. »

Carcassonne avance ses moyens mais non sans idées, détermination et un certain savoir-faire puisque le club qui vient de récupérer une pelouse synthétique a aussi été mis à l’honneur pour son premier centre de préformation féminines en France (20 personnes) ! Comme pour mieux signifier à toute une ville et un territoire qu’il faudra en être, et pas seulement le 5 juillet !

Par Philippe OUSTRIC