1300 convives, toute une ville et un département se retrouveront au Palais des Congrès le lundi 23 mai (19h), afin d'honorer le club, ses joueurs, sa formation et son mentor Samuel Marques qui recevra l'Oscar Midi Olympique du mois de mai. La fête sera belle avec plusieurs films et surprises en présence de l'équipe au grand complet.

Par Philippe OUSTRIC