Avant même le début de la prochaine saison 2021-2022, les Oscars Midi Olympique sont de retour. Dès le 23 août, le Biarritz olympique sera sous le feu des projecteurs. Après le formidable parcours du club basque en phase finale de Pro D2 et la montée acquise au détriment du voisin bayonnais lors d’un "access match" qui restera dans la légende, Midi Olympique posera ses valises au Stade Aguilera pour célébrer Steffon Armitage, capitaine courage du "come back" dans l’élite du rugby français. Le troisième ligne se verra décerner un Oscar Midi Olympique venant récompenser une saison exceptionnelle.

De son côté, le jeune demi de mêlée Barnabé Couilloud recevra un oscar d’honneur au cœur d’une cérémonie qui sera orchestrée sous le signe de la fête, avec de nombreuses surprises. L’occasion aussi pour le club du président Jean-Baptiste Aldigé de présenter la saison à venir, fort d’un nouvel effectif avec notamment des recrues de classe mondiale. Un exemple ? Le demi de mêlée international argentin Tomas Cubelli (76 sélections) ou encore le trois-quarts centre des Wallaby Tevita Kuridrani (61 sélections) devraient permettre de raviver quelques souvenirs aux supporters biarrots.

Cette soirée des Oscars Midi Olympique se déroulera sur la pelouse du stade Aguiléra. Près de 2000 personnes, des partenaires, des supporters, des anciennes gloires du club, sont attendus pour célébrer Steffon Armitage et partager un moment de convivialité autour des nouvelles ambitions du BO.

Deux soirées pour lancer la saison

Et comme deux soirées exceptionnelles valent mieux qu’une, Midi Olympique sera à Paris cinq jours plus tard, le 28 août pour un nouveau moment de fête. Le demi d’ouverture du Stade français Joris Segonds, après une saison remarquable, recevra aussi un oscar Midi Olympique. Tenez-vous bien : l’ouvreur parisien a disputé l’ensemble des matchs de la saison parisienne. 22 titularisations en 26 journées de phase régulière, rien que ça. Surtout, l’ouvreur parisien a très vite convaincu son manager Gonzalo Quesada de lui accorder toute sa confiance. À juste titre.

Segonds, dont la précision face aux perches n’est plus à démontrer, a terminé la saison à la deuxième place des meilleurs réalisateurs, juste derrière le Castrais Benjamin Urdapilleta. À tel point que le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, l’a même retenu pour la tournée en Australie en juillet dernier. Et ce n’était que sa deuxième saison en Top 14… Au cours de cette soirée parisienne, qui se déroulera sur la pelouse du Stade Jean-Bouin en présence de nombreuses anciennes gloires du club, le troisième ligne emblématique Antoine Burban se verra remettre un Oscar d’honneur.

"La Burbe", champion de France 2007 et 2015 avec le club de la capitale, est le joueur le plus ancien de cette équipe parisienne et l’un des plus charismatiques. Pour cette cérémonie, environ 1 500 personnes ont été conviées. Parmi elles, évidemment, l’ancien président historique Max Guazzini. Surtout, à une semaine du coup d’envoi de la saison de Top 14, ce sera l’occasion pour le Directeur Général Thomas Lombard et le manager sportif Gonzalo Quesada de présenter le nouvel effectif des Soldats roses avec, en tête d’affiche, le trois-quarts centre All Blacks Ngani Laumape (13 sélections). Deux belles soirées pour lancer cette nouvelle saison, que demander de mieux ?

Pour vous inscrire, il suffit de remplir le formulaire ici : Participer aux Oscars Midi Olympique