On dit souvent que pour qu’une charnière démontre la totalité des ses qualités, il lui faut un pack d’avants conquérant et dominateur à ses côtés. La stade Amédée-Domenech en a fait la malheureuse expérience ce samedi soir. Les Brivistes n’ont pas vu le jour face à des Agenais revanchards après leur lourde défaite face à Castres. Remplaçant face au CO et à créditer d’une belle entrée en jeu, Léo Berdeu était cette fois titulaire à l’ouverture pour le SUA. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a continué dans la lancée de son match face aux Tarnais.

L’ouvreur agenais a parfaitement animé les attaques de sa formation avec son compère de la charnière Hugo Verdu. Agen s’est également appuyé sur sa longueur et sa précision au pied pour investir la camp corrézien et marquer des points. Léo Berdeu s’est montré efficace puisqu’il a inscrit 15 des 30 points de son équipe avec trois transformations et trois pénalités. À ces statistiques offensives plus qu’intéressantes, il ne faut pas oublier son activité défensive avec 10 plaquages réussis pour aucun manqué.

La maintien comme remerciement pour services rendus ?

Il y a deux ans, peu de monde connaissait Léo Berdeu, il n’était alors qu’un jeune espoir de Lyon, qui peinait à s’imposer au haut niveau. Aujourd’hui et après 35 matchs de Top 14 disputés sous le maillot agenais, le joueur de 21 ans est quasiment devenu une valeur sûre au poste d’ouvreur dans l’Hexagone. Preuve en est, le LOU, par qui il est prêté au SUA, pourrait bien le garder dans ses rangs la saison prochaine. Depuis 2018, Berdeu joue le maintien avec Agen, ce qui pour un jeune joueur n’est pas forcément chose aisée, il a dû faire face à la concurrence de Jake McIntyre, aujourd’hui à Clermont et cette année à celle de Raphaël Lagarde.

L’ancien Racingman était d’ailleurs préféré au "Lyonnais" ces dernières semaines mais la lourde défaite face à Castres a rebattu les cartes dans la tête de Christophe Laussucq. Auteur d’un essai et d’une offrande à Mathieu Lamoulie, son entrée en jeu avait complètement relancé les siens, en vain. Auteur de 183 points avec la tunique bleue et blanche depuis son arrivée, Léo Berdeu pourrait bien être, comme la saison dernière, un des hommes forts du SUA dans sa lutte pour la maintien. Agen aura besoin d’autres grandes performances de la part de son numéro 10 pour s’assurer une place dans l’élite du rugby français la saison prochaine.

Par Vincent Franco et Midi Olympique