Oscars Midol - Aviron Bayonnais : Baptiste Héguy et Julien Tisseron honorés lundi soir à Jean-Dauger

Pour ses performances répétées et son emprise, Baptiste Heguy recevra l'Oscar Midi Olympique en présence de toute l'équipe professionnelle réunie autour de Yannick Bru et son staff. Julien Tisseron, lui, se verra remettre le maillot des Barbarians.

Pro D2 - Julien Tisseron (Bayonne)Icon Sport

Les présidents Philippe Tayeb et Pierre Olivier Toumieux en profiteront pour souhaiter leurs voeux et affirmer le cap à tenir, devant l'ensemble des leviers politiques, économiques, partenaires, associations de supporters et anciens joueurs, tous conviés à cette grande fête. Coup d'envoi de la cérémonie à 19 heures, avec la diffusion de quatre films, et un cocktail offert à tous par les partenaires des Oscars Midol à 20h30.