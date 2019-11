Il a été le premier à monter sur la scène du Pavillon Gabriel. A tout seigneur, tout honneur. Le premier capitaine noir des Springboks Siya Kolisi, sacré champion du monde le 2 novembre dernier en battant l'Angleterre en finale, a reçu une "standing ovation" de la part des 280 invités présents pour l'occasion. Des invités prestigieux comme John Kirwan, Diego Dominguez, Conrad Smith, Lawrence Dallagio, George Gregan, Gareth Edwards, le champion du monde de football Fabien Barthez, Yannick Nyanga, Dimitri Szarzewski, Thierry Dusautoir, Guilhem Guirado ou encore Clive Woodward. Dans un décor somptueux, l'enfant du ghetto de Zwide a partagé son émotion avec ses partenaires Cheslin Kolbe, François Steyn et Duane Vermeulen.

"Je suis heureux de pouvoir représenter les Sud-Africains ici à Paris, a-t-il déclaré à l'instant de son Oscar d'honneur. Je suis fier de ce que nous avons réalisé parce que nous n'avons pas gagné simplement pour nous les joueurs. Nous avons joué et gagné pour tous les Sud-Africains, quelques soient les origines des uns ou des autres, pour tout un pays." Un peu plus tôt dans la soirée, il a pu discuter avec l'ancien sélectionneur du XV de la Rose Clive Woodward, échanger avec Bryan Habana, lui aussi présent, et recevoir les chaudes félicitations de Bernard Laporte ou encore Fabien Galthié.

Dans la foulée, c'est son ami Cheslin Kolbe qui s'est vu remettre l'Oscar du meilleur joueur du monde par un autre glorieux ancien Springbok Bryan Habana. Champion de France en juin dernier avec le Stade toulousain et champion du monde avec les Boks, l'ailier supersonique n'a pas caché son émotion. "Je suis si fier de représenter mon pays ici en France, a-t-il dit. Nous avons vécu un moment exceptionnel. J'ai encore en tête les images de notre retour au pays. Il y avait des gens par milliers à l'aéroport, dans les rues. C'était incroyable." Evidemment, une longue salve d'applaudissements a raccompagné les champions du monde. Avant d'en offrir une autre à Pauline Bourdon, la demi de mêlée de Bayonne, élue meilleur joueuse de France. Une consécration pour l'internationale déjà en lice pour le titre de meilleure joueuse du monde.

En suivant, ce sont les meilleurs joueurs français qui ont été récompensés. Le bronze pour le troisième ligne Grégory Alldritt qui a eu la chance de recevoir son Oscar des mains du comédien Thierry Lhermitte, l'argent pour Damian Penaud, blessé mais représenté par l'icône de l'ASM Aurélien Rougerie et enfin l'or pour le demi de mêlée du Stade toulousain Antoine Dupont. "C'est une fierté et un honneur pour moi, a déclaré ce dernier. J'ai vécu une saison exceptionnelle avec mon club et j'en profite pour remercier tous mes partenaires. Ce trophée, je leur dois."

Enfin, pour conclure cette soirée exceptionnelle, impossible de passer à côté d'un très bel anniversaire. Il y a vingt ans, la bande de Raphaël Ibanez réalisait l'un des plus grands exploits du rugby français en terrassant les Blacks en demi-finale du Mondial. Ce lundi soir, ils se sont retrouvés avec un immense plaisir. Parmi eux, Fabien Galthié, Cédric Soulette, Olivier Brouzet, Fabien Pelous, Franck Tournaire, Christian Califano, Emile Ntamack, Arnaud Costes, Abdelatif Benazzi ou encore Olivier Magne. Évidemment, les héros de Twickenham étaient entourés de Jean-Claude Skréla et Pierre Villepreux. Tous ces finalistes du Mondial 99 avaient des étoiles dans les yeux à l'instant de se retrouver. Un peu à l'image des 280 invités de cette 66e cérémonie des Oscars Midi-Olympique.