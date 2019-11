Vous souhaitez poser vos questions aux lauréats ? Vous souhaitez échanger avec Olivier Magne, Abdellatif Benazzi ou encore Fabien Galthié, le nouveau sélectionneur du XV de France ? Rejoignez-nous sur la page Facebook de Rugbyrama. Rendez-vous à 19h30.

Qui seront les trois meilleurs joueurs français de la saison dernière ? Qui succédera au Castrais Matthieu Babillot, lauréat l'an passé ? Le demi de mêlée du Stade toulousain Antoine Dupont, l'ailier de l'ASM Clermont-Auvergne Damian Penaud et le troisième ligne centre Grégory Alldritt sont parmi les prétendants ? Venez nous donner votre avis, venez poser vos questions à nos invités. Et ils seront nombreux : le président de la FFR Bernard Laporte et son homologue de la LNR Paul Goze seront présents. Tout comme une grande partie de l'équipe de France de 1999, auteur d'un des plus grands exploits du rugby tricolore.

Les joueurs du duo Villepreux-Skréla se verront remettre un Oscar de légende. Avec nous, Olivier Magne, Abdelatif Benazzi, Richard Dourthe, Cédric Soulette, Emile Ntamack et beaucoup d'autres. Et puis, pour cette soirée d'exception, plusieurs joueurs sud-africains, récemment sacrés champions du monde, seront présents. A commencer par le capitaine Siya Kolisi. Mais aussi Cheslin Kolbe, en piste pour le titre de meilleur joueur du monde, François Steyn ou encore Duane Vermeulen. Bref, un rendez-vous à ne pas manquer.