« Cette récompense vient clôturer cette année un peu folle pour moi, a-t-il réagi. Je suis très content et j’espère que ce n’est pas une finalité, que ça va continuer et que je reviendrai sur ce podium. Mes premières pensées ont été pour tous ceux qui me suivent depuis le début, c’est-à-dire ma famille, mes amis mais aussi à tous les clubs que j’ai connus dans mon parcours : Condom, Auch et La Rochelle sans qui je n’aurais jamais pu être ici ce soir. J’ai vécu une année durant laquelle tout m’a réussi et je le dois en grande partie à mes coéquipiers rochelais.

Sans eux, je n’aurais pas obtenu cet Oscar de bronze. Puis faire partie du même podium qu’Antoine (Dupont) avec qui j’ai joué en jeunes à Auch… On n’aurait jamais parié un centime là-dessus. Tout peut se produire. On a même disputé une Coupe du monde ensemble, c’est énorme. Pourvu que ça dure. Ce serait magique de participer au Tournoi des 6 Nations maintenant. Chaque fois que je suis convoqué, je ressens une fierté de montrer à Marcoussis. Donc je vais bosser dur ces prochains mois. »