Antoine Dupont conserve son trône ! Après 2019, le demi de mêlée du Stade toulousain et de l’équipe de France a reçu l’Oscar d’Or Midi Olympique ce lundi, au titre de sa superbe année 2020. C’est un véritable événement car rares sont les joueurs à avoir été ainsi distingués deux fois de suite. Le dernier à y être parvenu se nomme Juan Martin Hernandez. L’Argentin, alors chef d’orchestre des Pumas et du Stade français avait été sacré en 2007 et 2008. El Mago venait de réaliser deux saisons exceptionnelles, aussi bien en club qu’en sélection nationale, remportant le championnat et montant sur le podium de la Coupe du monde en 2007.

Dans la lignée de Blanco

Il faut remonter à l’époque où le rugby n’était pas encore professionnel pour trouver le dernier joueur français à avoir été sacré plus deux années consécutives, puisqu’il s’agit de Serge Blanco qui avait remporté l’Oscar d’Or Midi Olympique quatre fois d'affilée, de 1989 à 1992.Le demi de mêlée Antoine Dupont, qui a fêté ses 24 ans en novembre dernier, vient donc s'inscrire dans cette lignée de prestige et succéder à une des plus belles légendes du rugby tricolore. Le tout alors qu’il n’en est encore qu’au début de sa carrière !

Le demi de mêlée du Stade toulousain est pourtant déjà une référence sur la scène mondiale, comme l’était Serge Blanco à son époque. Antoine Dupont a gagné le respect de ses pairs, à l’image du récent hommage rendu par Aaron Smith, le numéro neuf aux 97 sélections avec les All Blacks : "Antoine Dupont est un cran au-dessus de tous les autres. Personne ne peut rivaliser en ce moment. Il est le joueur qui fait les différences à la fois pour son club et son pays. C'est quelqu'un qui m'inspire pour améliorer mon jeu. "

"Le ministre de l'intérieur"

Depuis son premier Oscar d’Or Midi Olympique, Antoine Dupont a aussi gagné un surnom. Il est devenu le " ministre de l’intérieur ", pour mieux souligner sa capacité à se trouver toujours au soutien de ses partenaires. Un sens du jeu qui lui permet d’être décisif, puisqu’il est souvent à la conclusion des actions. Il a déjà inscrit cinq essais avec les Bleus depuis la reprise du rugby en septembre, et six avec son club, soit onze essais en seize matchs depuis le début de la saison 2020-2021 !

Antoine Dupont est ce joueur dont rêve tous les entraîneurs, celui capable de vous faire gagner n’importe quel match, soit en marquant un essai dont lui seul a le secret en résistant à plusieurs plaquages, ou alors en grattant un précieux ballon à l’ultime seconde de la rencontre pour délivrer toute son équipe, comme cela a encore été le cas dimanche dernier à l’Aviva Stadium de Dublin. Dupont, par sa dernière intervention, permettait alors aux Bleus de savourer leur premier succès en terre irlandaise depuis dix ans.