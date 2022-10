A-t-on déjà vu pareille précocité en Top 14 ? Les nerfs d’aciers de Nolann Le Garrec (20 ans) et le sang-froid que le demi de mêlée du Racing 92 affiche dans les plus grands rendez-vous ne sont-ils pas autant de raisons de croire que le rugby français tient, derrière Antoine Dupont, un autre phénomène ? Au sujet de sa pépite, Laurent Travers, le patron sportif du club francilien, nous expliquait au soir d’un autre grand match du jeune Breton en Champions Cup : "Nolann est évidemment très surprenant mais il ne faut pas dire : "ça y est, c’est le roi !" Non. Il ne faut pas surjouer et si un jour, nos jeunes s’enflamment, je compte sur nos anciens pour leur remettre les pieds sur terre ".

Ledit "Toto", amené à devenir prochainement président du directoire de l’entité des Hauts-de-Seine, est évidemment dans son rôle lorsqu’il éteint l’incendie qu’a causé, chez nous et tous les rugbyphiles de l’Hexagone, la récente éclosion de l’ancien joueur de Vannes. Mais sincèrement, comment ne pas succomber aux talents multiples d’un tel prodige ?

Finn Russell salue "un joueur de classe mondiale"

Après avoir fait parler de lui chez les Espoirs du Racing 92 puis chez les moins de 20 ans tricolores, Nolann Le Garrec a confirmé, la saison dernière chez les pros, tout le bien que l’on pensait de lui jusqu’à présent. En quelques semaines, l’enfant du Morbihan s’est donc imposé comme le patron du paquet d’avants Ciel et Blanc, qu’il cornaque avec l’assurance d’un barbon, quand sa gestuelle reste à bien des titres incroyable et son pouvoir d’accélération peu commun.

Match amical - Nolann Le Garrec (Racing 92) qui bute face à BriveIcon Sport

Au sujet de son partenaire à la charnière du Racing 92, l’ouvreur écossais Finn Russell nous confiait il y a peu : "Nolann possède une passe d’une précision et d’une rapidité incroyable. Il sera, bientôt, un joueur de classe mondiale". Buteur à la fois précis et puissant, Nolann Le Garrec, 85 % de réussite face aux perches la saison dernière, est l’un des meilleur canonniers du club des Hauts-de-Seine et dernièrement, le président Jacky Lorenzetti a fort logiquement verrouillé sa pépite jusqu’au printemps 2025.

Pour les trois prochaines années, Le Garrec sera donc l’une des têtes de gondole du Racing et incarnera le club francilien. Pourrait-il également jeter le trouble dans l’esprit du sélectionneur national Fabien Galthié et coiffer sur le poteau Baptiste Couilloud, actuel numéro 3 des Bleus dans la hiérarcie des demis de mêlée, pour la Coupe du monde en France ? Difficile à dire. Mais à tout avouer, rien ne semble réellement impossible à l’enfant de Bretagne…