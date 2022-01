Supporter girondins, sortez vos agendas ! Jean-Michel Baylet, président-directeur général du Groupe la Dépêche du Midi et Laurent Marti, président de l’Union Bordeaux-Bègles vous donne rendez-vous pour une soirée d’exception. Une soirée au cours de laquelle deux internationaux tricolores de l’UBB seront mis à l’honneur : l’ouvreur Matthieu Jalibert, et le trois-quarts centre Yoram Moefana. Le premier recevra l’Oscar Midi Olympique, tandis que le second se verra remettre l’Oscar Espoir.

Top 14 - Matthieu Jalibert (Bordeaux-Bègles)Icon Sport

Réservez donc votre soirée du mardi 18 janvier prochain, à partir de 18 h 30 pour l’accueil et les animations qui vous seront proposées par les nombreux partenaires de l’évènement à l’image de la SNCF, la GMF, le groupe Quintésens, Heineken, MyRugby by LNR, ainsi que l’armée de l’air et de l’espace. La soirée débutera aux alentours de 19 heures, et se tiendra au sein du prestigieux Casino Barrière de Bordeaux, situé rue du Cardinal Richaud (33300 Bordeaux).

Pour vous inscrire, rien de plus simple : il suffira de quelques clics sur le site internet de Midi Olympique, à l’adresse suivante : https://www.midi-olympique.fr/article/25509-venez-assister-aux-oscars-midi-olympique. Contexte sanitaire oblige, notez simplement que le passe sanitaire sera obligatoire.

Jalibert et Moefana à l’honneur

Deux hommes seront donc mis à l’honneur : d’abord l’ouvreur de l’UBB et du XV de France Matthieu Jalibert, auteur d’une très belle année 2021 sous les deux maillots. En club, Jalibert a été le grand artisan des trois demi-finales disputées par les Girondins, et a disputé l’intégralité des matchs du dernier Tournoi, avant de partager le poste avec Romain Ntamack durant les tests d’automne.

Champions Cup - Yoram Moefana (Bordeaux-Bègles) face à LeicesterIcon Sport

Pour sa part, Moefana continue son ascension : après avoir connu deux sélections à la fin de l’année 2020, il compte déjà 13 apparitions cette saison, dont 11 comme titulaire avec l’UBB. Dans ces colonnes, son manager Christophe Urios dit de lui qu’il fait partie des jeunes "qui explosent". Cela valait bien un Oscar Espoir…