Précis au pied face aux perches (un seul échec), il a inscrit onze points. Et, s’il n’a pas marqué d’essai, le All Black aux cinquante sélections a délivré deux passes décisives, dont une merveille de vissée pour le jeune Delhommel. Il fut aussi l’auteur de trois offloads de classe. Sa bonne entente avec le vétéran Kahn Fotuali'i à la charnière est à noter également, tant les deux hommes ont souvent fait les bons choix. C’est également lui qui prolonge au pied sur l’essai de Reilhac.

Incisif dans ses courses et retrouvé, le joker Coupe du monde (dernière année de contrat rompue et remplacée) d’Andre Pollard continue sur sa lancée de la fin de saison passée. Et s’il poursuit à ce rythme sans se blesser, nul doute que le club héraultais pourrait bien regretter de ne pas conserver un joueur de ce standing.