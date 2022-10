Comme une évidence, Grégory Alldritt a regardé, sourire aux lèvres, son copain Antoine Dupont recevoir l’Oscar d’or du meilleur joueur de la saison 2021/2022 sur la scène du prestigieux Pavillon Gabriel, à Paris. Pouvait-il en être autrement ? Le demi de mêlée toulousain plane sur le rugby mondial et semble intouchable. Il n’empêche. Grégory Alldritt a, encore une fois lui aussi, montré l’étendu de son talent. A tel point point qu’une question s’impose : où s’arrêtera-t-il ?

À 25 ans, Grégory Alldritt a été sacré, le 28 mai dernier, champion d’Europe avec le Stade rochelais, tout juste quelques semaines après avoir réalisé le Grand Chelem avec le XV de France. Une année fabuleuse marquée également au passage par une large victoire sur la Nouvelle-Zélande (40-25) lors de la tournée du mois de novembre 2021. Qui dit mieux ? "C’est vrai que ça a été une année folle, confirme le natif du Gers. Il y a eu cette première tournée avec l'équipe de France et la victoire face aux Blacks. C'était un moment énorme pour moi, je pensais que ce serait le plus beau match de ma carrière. Sauf qu'ensuite est arrivé le tournoi des Six Nations avec ce Grand Chelem qui était attendu depuis 12 ans. Ça a été formidable, beaucoup d'émotions. Et ensuite, j'ai envie de dire l'apothéose, enfin un titre pour le Stade Rochelais avec cette coupe d'Europe ! C'est sûr qu'il y a un peu de déception avec le Top 14, on aurait toujours voulu plus. Mais ça a été une année formidable."

Du Gers à l'Atlantique

Pourtant, souvenez-vous. En 2017, le Stade Rochelais termine premier de la saison régulière de Top 14. Après avoir essuyé un échec douloureux face à Toulon en demi-finale du championnat, les Maritimes se tournent vers le futur. Pour y parvenir, leur choix se porte sur un jeune joueur du FC Auch-Gers : Gregory Alldritt. Âgé de tout juste 20 ans, le gamin n’a jamais connu plus haut que la Fédérale 1.

Plus étonnant encore, il n’a même pas disputé 15 matchs avec l’équipe première de l'écurie gersoise. Cinq ans plus tard, il tutoie les sommets. Et même s’il n’a pas été élu meilleur joueur de la Champions Cup, il n’en reste pas moins l’un des joueurs les plus marquants de cette épopée. C’est lui en tant que capitaine du Stade rochelais qui a soulevé le trophée. Une fierté pour celui dont l’aura et l’influence ont lourdement pesé au cours de cette saison 2021/2022.

Tout comme sa constance. C’est d’ailleurs ce qui impressionne chez lui : sa capacité à enchaîner les performances de haut vol. "Une mauvaise journée, pour Greg Alldritt, c'est 7 sur 10 », glissait il y a peu son manager Ronan O’Gara. Au point d’être devenu une référence mondiale à son poste.