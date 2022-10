"Je suis très heureux, très honoré de recevoir cette récompense. Ce n'est pas le premier, j'espère que ce ne sera pas le dernier. Je crois que ce trophée récompense la continuité et la progression du Stade rochelais et de l'équipe de France. Évidemment, c'est une récompense individuelle mais j'ai pleinement conscience que le rugby est un sport collectif et qu'il y a beaucoup de personnes derrière ce titre. Antoine (Dupont) a reçu l'Oscar d'or, tant que c'est lui, c'est qu'il est au top de son niveau. Et c'est plutôt bon signe pour l'équipe de France. Je suis donc très heureux de voir Antoine et Romain (Ntamack) être également honorés. D'ailleurs, on ne se chambre pas trop sur ce genre de sujet. Antoine nous chauffe parfois sur les titres gagnés collectivement? Il m'a beaucoup chambré après les deux finales perdues avec La Rochelle. Maintenant, avec le titre de champion d'Europe, j'ai commencé à rééquilibrer un peu les comptes."