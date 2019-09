Mille convives, partenaires politiques, économiques, associatifs et supporters sont attendus pour fêter le club en présence de l'équipe professionnelle au grand complet (invitations à retirer dans la limite des places au club), Midi Olympique célèbrera le centre Peyo Muscarditz pour son excellent début de saison et deux Oscars espoirs pour les jeunes Boniface et luc. Fait exceptionnel, le capitaine Antoine Battut recevra un Oscar d'Honneur au nom du titre de champion de France. Plusieurs films rappeleront lors de cette belle communion ce grand bonheur.