Demandez à tous les entraîneurs du monde quel élément il souhaiterait plus que tout avoir dans leur équipe, une grande majorité d’entre eux jetterait sans aucun doute leur dévolu sur Antoine Dupont (26 ans, 40 sélections). Le demi de mêlée est à l’heure actuelle le joueur le plus talentueux au monde. Le plus complet, aussi : son aisance technique, ses capacités physiques hors normes, sa justesse tactique et sa grande expérience du haut niveau le placent au-dessus de tous ses pairs.

Avec le Toulousain, le plus remarquable reste sa capacité à être décisif dans les instants qui comptent. Comme s’il tout ce qu’il touchait était destiné à se transformer en or. Son année en Bleu a tutoyé la perfection : promu capitaine du XV de France avant la tournée d’automne 2021, le Bigourdan a mené sa sélection au sommet du rugby mondial avec dix victoires en dix rencontres. Au passage, elle s’est offert un succès mémorable face aux All Blacks (40-25); un grand chelem tout aussi inoubliable, douze ans après le dernier sacre tricolore, et même une brève et inédite place de première nation mondiale, le temps de quelques jours.

Son impact dans le jeu et l’influence qu’il peut avoir sur ses partenaires ont été deux atouts déterminants dans ces accomplissements, au-delà des statistiques. Attendu, ciblé et harcelé, même, par les adversaires, Antoine Dupont est toujours parvenu à se mettre en valeur et à rendre son équipe meilleure, que ce soit par son opportunisme, son jeu au pied ou encore sa défense.

Des essais décisifs

Antoine Dupont, rugbyman le plus accompli qui soit – on vous met au défi de lui trouver un défaut, a su surgir de sa boîte quand son équipe en avait le plus besoin : ses essais face à l’Irlande et l’Angleterre, les deux plus grands rivaux de la troupe à Galthié, ont été inestimables. Dans la foulée, l’ancien joueur d’Auch et de Castres a été élu, pour la deuxième fois, après 2020, meilleur joueur du Tournoi. Près de la moitié des 50 000 votants s’étaient exprimés en sa faveur. Si ce n’est pas un plébiscite, ça y ressemble.

En suivant, si Toulouse n’a pas été en mesure de décrocher de nouveaux trophées, le Stade a pu compter jusqu’au bout sur l’efficacité et la vista de son demi de mêlée. En 8e de finale de Champions Cup, c’est lui qui a inscrit l’essai de la qualification en Ulster ; lors du tour suivant, il a, sans sourciller, converti son tir au but pour écarter le Munster au bout du suspense. Sur les huit dernières rencontres de la saison passée, il a marqué à six reprises. Les supporters rouge et noir ne peuvent rien lui reprocher.

Champions Cup - Antoine Dupont (Toulouse)Icon Sport

Si le club aux 21 Brennus a retrouvé les sommets du Top 14 depuis le début de cette saison, il le doit en partie au rendement de son chef d’orchestre, épatant de régularité et de constance. Le XV de France n’en attend pas moins de son capitaine dans ses futures conquêtes. À commencer par la Coupe du monde 2023, le rendez-vous que des millions de supporters bleu-blanc-rouge guettent depuis des années. Un défi à la hauteur du géant de Castelnau-Magnoac.