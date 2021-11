Oscar Monde 2021 : rien ne résiste à Dupont

Quel anniversaire pour Antoine Dupont ! Le demi de mêlée international français, qui célèbre ses 25 ans ce lundi 25 novembre et qui a déjà reçu au cours de la soirée l'Oscar d'or Midi Olympique, est aussi élu Oscar Monde Midi Olympique. C'est la consécration suprême pour ce joueur à qui rien ne résiste depuis trois ans. Lui qui, sacré trois fois d'affilée meilleur joueur français par les lecteurs de Midi Olympique, premier Français élu meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations en 2020 puis premier Français élu meilleur joueur de la Coupe d'Europe en 2021, est donc désormais sur le toit de la planète rugby. Il succède au palmarès du journal à des monstres sacrés de ce sport, les deux derniers en date étant le Springbok Cheslin Kolbe et l'Anglais Owen Farrell. Avant Dupont, un seul Bleu avait été le lauréat de cette récompense qui a vu le jour en 2008. C'était l'ancien flanker et capitaine du XV de France Thierry Dusautoir en 2011. Clin d'oeil du destin : Midi Olympique fêtant aussi les dix ans de la finale de Coupe du monde perdue de justesse par les "sales gosses" en Nouvelle-Zélande ce lundi soir, Dusautoir était présent pour apprécier l'irrésistible ascension de celui qui est à son tour capitaine de l'équipe nationale.

Les éloges d'Aaron Smith

Cela faisait longtemps que l'équipe de France ambitionnait de tutoyer de nouveau les sommets du rugby mondial. Depuis près de deux ans, c'est le cas et elle rêve de s'offrir le scalp des All Blacks samedi au Stade de France. Mais elle avait aussi et sûrement besoin d'un véritable ambassadeur. Elle l'a trouvé en la personne d'Antoine Dupont. Joueur exceptionnel, il franchit chaque montagne qui se présente à lui avec une aisance déconcertante. A tel point que tous reconnaissent depuis des mois qu'il est l'un des meilleurs rugbymen du monde. Le génial numéro 9 néo-zélandais Aaron Smith, qui pourrait le défier dans quelques jours, en a par exemple fait l'apologie à plusieurs reprises. L'influence de Dupont sur les résultats du XV de France, autant que sa régularité extraordinaire avec le Stade toulousain, ont fini de le propulser tout en haut. C'est désormais écrit dans le palmarès : Antoine Dupont s'est offert le plus prestigieux des Oscars.