Originaire de Mauguio il fait ses premiers pas sur un terrain de rugby à l'âge de 5 ans au RC Mauguio-Carnon. Rapidement Arthur Vincent atterrit au MHR et connaitra sa première feuille de match en Top 14 en 2017 face au Stade français. La saison suivante le trois-quart centre explose en Top 14 en gagnant de plus en plus de temps de jeu mais aussi à l'international avec les moins de 20 ans puisqu'il sera sacré champion du monde U20 en 2019 face à l'Australie. En ce début de saison, Arthur Vincent est déjà l'auteur de deux essais en cinq matchs avec le MHR.

XV de France - Arthur VincentIcon Sport

En attaque comme en défense, le trois-quarts centre est prompt à répéter les efforts et les courses à haute intensité. Joueur complet, il est devenu l’un des éléments incontournables des lignes arrières du XV de France de Fabien Galthié.