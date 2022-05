On dit souvent que les avants décident de qui gagne le match, les arrières de combien, et bien Torsten van Jaarsveld fait les deux ! Puissant et intelligent dans son jeu collectif, il est aussi un redoutable marqueur d'essais (11 cette saison) capable de doublé comme il l'a fait à Aurillac.

Le Namibien Torsten Van Jaarsveld (16 sélections) s'est avéré être un élément clé de la première ligne bayonnaise. Cette saison, preuve que le manager Yannick Bru lui fait confiance, il s'est présenté 23 fois sur les terrains de Pro D2 pour 16 titularisations. Plus qu'adroit dans ses lancés et un des meilleurs en conducteur de maul puis finisseur, il est logiquement honoré ce mardi soir à la cérémonie des Oscars Midi Olympique à Bayonne.

"Cette région est vraiment incroyable, nous avons beaucoup de chance. Mon meilleur souvenir ? C'était avec la Namibie quand nous avions joué contre les All Blacks. Mais nous n'avions pas gagné (rires)" a-t-il raconté. Avec humour et bonne humeur, c'est sur scène accompagné de son président Philippe Tayeb et son manager Yannick Bru, qu'il a reçu ce trophée individuel des mains du rédacteur en chef du Midi Olympique Emmanuel Massicard.