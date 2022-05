Maxime Gianet fait partie des jeunes pépites de cette saison de Pro D2. Passé par l’entente Fleury Salles Coursan ainsi que l’Aviron gruissanais, le joueur de 22 ans est un pur produit de la formation audoise. La carrière de l’arrière a basculé cette saison sous les yeux de Christian Labit qui lui a donné sa confiance en lui offrant son premier contrat professionnel en mars dernier. L’entraîneur a eu l’œil puisque Maxime Gianet fut un élément important de la saison des Carcassonnais avec pas moins de 19 feuilles de matchs à son actif. Une progression éclair qui lui permet aujourd’hui d’obtenir l’Oscar espoir du Midi Olympique et de succéder à Clément Doumenc (oscar espoir de la saison passée).

S’il n’a eu l’occasion de plonger qu’une seule fois dans l’en but cette saison face à Mont-de-Marsan, Maxime Gianet a par ailleurs montré ses qualités dans le jeu. Offensivement actif, il a souvent mis son équipe dans l’avancée n’hésitant pas à prendre de plus en plus d’initiatives payantes tout au long de cette saison. À 22 ans seulement il s’est imposé à l’arrière de la formation audoise et risque de faire des ravages dans un avenir prometteur bercé par une marge de progression sur laquelle il pourra très certainement compter.

"Je ne m'attendais pas à signer un contrat pro à Carcassonne. C'est aussi grâce au staff qui a su me donner ma chance et grâce aux joueurs avec qui j'ai passé de très beaux moments et qui ont su m'épauler", a-t-il assuré sur scène.