Tout d’abord, l’Oscar Midol pour le deuxième ligne international, Félix Lambey, qui a accompli une formidable saison l’an dernier et qui avait attaqué tout aussi bien celle-ci, après avoir digéré sa non-sélection à la Coupe du monde. Félix Lambey est un formidable joueur, très technique, qui se déplace vite et l’arrivée de Fabien Galthié à la tête de l’équipe de France devrait lui permettre de retrouver rapidement les Bleus, après son retour à la compétition prévue pour début janvier. Julien Puricelli, c’est le capitaine de la touche, peut être le meilleur spécialiste de France, l’un des hommes forts du vestiaire et de Pierre Mignoni, celui qui a impulsé et relayé sur le terrain le discours du manager.

Pour l’ensemble de son œuvre, son importance au sein du club et des supporters, il recevra fort normalement un Oscar d’honneur pour sa dernière saison. Et nul doute que les supporters du Lou répondront présents pour le féliciter ! Enfin, c’est notre Frédéric Michalak national qui remettra l’Oscar Espoirs Barbarian à Pierre-Louis Barassi, prometteur grand talent au centre qui symbolise parfaitement la nouvelle génération des Bleus. Il faudra donc être présents au Matmut Stadium, le 2 décembre pour assister à une grande et belle cérémonie et honorer ces grands joueurs qui font les beaux jours d’un très impressionnant leader du Top 14 !