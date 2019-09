Maxime Lucu trouve un second souffle en cornaquant la mêlée de l’UBB ! Celui que l’on pensait "marié" à Biarritz et englué dans le championnat de Pro D2 se révèle aux yeux du Top 14 dans le système mis en place par le nouveau staff de Bordeaux-Bègles. Samedi, sur la pelouse de Pierre-Fabre, le joueur de 26 ans, pour sa première titularisation en Top 14 a livré un match majuscule. En osmose totale avec son ouvreur Matthieu Jalibert, Maxime Lucu a parfaitement dicté le tempo du match, gérant à la perfection les temps forts et faibles de son équipe.

On l’a vu coller au ballon et animer le jeu avec fluidité mais sans fioritures, faisant toujours les bons choix. Si les duettistes de la charnière bordelo-béglaise furent remplacés relativement précocement, ce n’est que dans un objectif de préservation de la part de Christophe Urios, ce dernier faisant aussi complètement confiance aux remplaçants Botica – Lesgourgues. D'ailleurs dans quelques semaines, quand les internationaux rentreront de leur périple au Japon, un problème de riche se posera pour le manager Christophe Urios. Serin, Lesgourgues, Lucu, de quoi se creuser la tête. D'autant plus que la recrue n'a pas encore dévoilée toute sa palette car il est également scoreur.

À l'échelon inférieur, il inscrivait en moyenne 245 points par saison, dont quasiment 5 essais chaque année.