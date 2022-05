La valeur n'attend pas le nombre d'années n'est-ce pas ? Si vous pensez le contraire, on vous laisse le soin de le dire au gaillard bayonnais Matis Perchaud. 19 ans seulement et une maturité dans le jeu qui laisse pantois. Le pilier gauche prend de plus en plus de place dans le groupe professionnel basque. 19 participations cette saison en tout et pour tout, il a même réussi a grapiller 6 titularisations sous la direction de Yannick Bru. Ses ambitions sont claires comme il vient de l'annoncer lui-même sur scène : "Mon objectif, c'est de faire le plus de matchs possibles avec les professionnels". Voilà qui est dit !

En équipe de France aussi, l'imposant gaucher (190cm pour 110kg) impressionne son monde (5 sélections). Avec des prestations de grande qualité notamment récemment lors du Six Nations U20, il prend son rôle très au sérieux et souhaite évidemment enchaîné les bonnes prestations avec le maillot frappé du coquelet... en attendant peut-être dans les années à venir de voir le coq grandir sur son maillot bleu ?

Toujours soudé comme sur le terrain, c'est à côté de son talonneur bien plus expérimenté Torsten Van Jaarsveld qu'il a reçu sa récompense individuelle des mains du rédacteur en chef du Midi Olympique Emmanuel Massicard.