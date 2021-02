Les Oscars 2021 auront lieu !

La cérémonie des Oscars de Midi Olympique aussi a su résister à la Covid 19. La 67e édition aura bien lieu contre vents et marées. Elle se déroulera finalement le 15 février à 20 heures, dérogeant exceptionnellement au traditionnel rendez-vous de novembre.

Épidémie oblige, il faudra se connecter sur Rugbyrama et sur Midi-Olympique.fr pour assister à la cérémonie. Évidemment, l’événement sacrifiera beaucoup à la visioconférence, remède des temps de crise sanitaire. Mais une petite partie de la fête se déroulera sous forme « présentielle » au prestigieux Pavillon Gabriel à Paris qui jouxte l’Elysée. Il sera pour l’occasion reconverti en studio de télévision. Mais tous les partenaires ont maintenu leur soutien malgré le contexte difficile. Merci donc à Generali, Quintesens, le Fouquet’s, Eden Park et la Région Occitanie.

Oscar 2021 : les Oscars auront lieu !Midi Olympique

Une grande tradition…

Philippe Oustric et son équipe ont donc fait le maximum pour organiser cette édition 2020, déplacée en 2021. C’est une question d’honneur et de tradition pour un événement créé en 1954 et qui avait couronné pour sa première édition un certain Lucien Mias, accompagné sur le podium par Henri Domec et Jean Matheu.

Dans ces années 1950, Mazamet, Lourdes et Castres étaient en haut de l’affiche, toute une époque. Lucien Mias récidiva en 1959, cette fois devant Jean Barthe et Roger Martin (encore deux Lourdais). De toute façon, la lecture du palmarès est un panthéon de sept décennies de gloires du rugby français. Chacun pourra consulter le podium de son année de naissance, pour avoir une idée de qui on admirait alors.

…Qui s’ouvre à son époque

Avec le temps, le palmarès s’est ouvert à l’international, aux femmes, aux célébrations des gloires du passé aussi pour leur prouver qu’on ne les oublie pas et pour faire vibrer la corde de la nostalgie qui, jamais, ne nous laisse tranquille. La cérémonie a pris une nouvelle dimension depuis vingt ans quand elle s’est mise à accueillir l’équipe de France, traditionnellement rassemblée au même moment pour préparer les tests de novembre (cette année, ce sera le Tournoi).

Qui succédera donc à Antoine Dupont, sacré en 2019 parmi les nominés. Dupont lui-même ? Romain Ntamack, Grégory Alldritt ? Gaël Fickou ? Matthieu Jalibert ? Bernard Le Roux ? Anthony Bouthier ? On le saura donc le 15 février, dans des conditions un peu particulières donc. Mais ce sera une raison de se souvenir de ce cru 2020 comme un moment exceptionnel.