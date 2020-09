L'Oscar de la semaine : Vakatawa, qui d'autre ?

Que dire de Virimi Vakatawa, sinon qu’il fut une fois de plus le meilleur joueur du terrain, à Nanterre, le week-end dernier ? Malgré l’épaisseur de la défense des Saracens, le franco-fidjien a battu sur cette seule rencontre six défenseurs anglais et franchi le rideau adverse à deux reprises, se montrant même décisif à la retombée d’un coup de pied de Finn Russell, qui aboutit à l’essai libérateur de Juan Imhoff. Le centre ciel et blanc a su déchirer la défense anglaise au moment où ses coéquipiers en avaient le plus besoin. Les obligations d'un des meilleurs joueurs du Monde à l'heure actuelle vous de direz ? D'ailleurs, il paraît que le trois-quarts centre international (28 ans) est en fin de contrat dans les Hauts-de-Seine...

Vakatawa dragué par la Premiership

Il paraît que Gloucester, fort de son "marquee player", veut bien faire péter la banque pour s’attacher les services de l’ancienne star du circuit à VII. Parce que la seule idée de voir Virimi Vakatawa quitter l’Hexagone au sommet de sa gloire nous est insupportable, parce que la ligne d’attaque francilienne a absolument besoin d’un créateur aux côtés de Henry Chavancy ou Olivier Klemenczak. Et parce qu'on ne peut imaginer une seule seconde des affrontements Vakatawa-Radradra au centre du terrain de l'autre côté de la Manche, loin des terrains du Top 14 qu'ils ont traversés durant de longues saisons et qu'ils traversent encore, la preuve samedi... Alors pour nous éviter cette boule au ventre et une nostalgie inévitable, on demande solennellement à "Viri" et aux dirigeants franciliens de trouver un accord, sur ce sujet d’une importance capitale...