Découvrez les nommés pour l'Oscar du meilleur joueur français : Romain Ntamack (23/28)

Pur produit de la formation toulousaine, Romain Ntamack a évolué dans toutes les catégories du club, avant de rejoindre le groupe professionnel lors de la saison 2017-2018. Le numéro 10 toulousain est un joueur complet, et polyvalent capable de jouer à l'ouverture comme au centre. Rapide et technique, il dispose d'une très bonne vision du jeu il est également un très athlétique et bon défenseur pour un demi d'ouverture. Romain Ntamack possède également un bon jeu au pied, entre coup de pied rasant ou par dessus il sait tout faire ce qui lui permet d'alterner le jeu. La saison dernière il inscrit neuf essais avec Toulouse en vingt-quatre matchs dont vingt-deux titularisations.

Top 14 - Toulouse - Romain NtamackIcon Sport

Il forme la charnière en club et en équipe de France avec Antoine Dupont. Avec les Bleus la saison dernière il participe aux trois matchs de la tournée d'automne, titulaire au centre sur les deux premiers avant de retrouver le numéro 10 contre les Blacks. Auteur d'une grosse prestation ce soir-là, conclue par un essai. Lors du Tournoi des six Nations il est titulaire à l'ouverture sur l'ensemble de la compétition, qui voit le XV de France triomphé.