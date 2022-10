Découvrez les nommés pour l'Oscar du meilleur joueur français : Paul Willemse (27/28)

Le deuxième ligne d'origine sud-africaine est arrivé à Montpellier lors de la saison 2015 en provenance de Grenoble. Depuis Paul Willemse s'est imposé comme un cadre de l'effectif héraultais. Joueur massif, il excelle dans le domaine physique et dans le secteur de la mêlée. Sur un plan défensif il se distingue par sa grosse activité au plaquage et dans les zones de rucks. Offensivement il profite de son grand gabarit ( 2,01 m -126 kg) pour apporter toute sa puissance ballon en main. Très efficace en touche, il est un des sauteurs les plus sollicités par Montpellier. Lors de la dernière saison il a marqué trois essais en treize rencontres avec le champion de France en titre.

Il découvre l'équipe de France lors de la saison 2019 pour le tournoi des six nations après l'obtention de la nationalité française en 2018. Il est titulaire en deuxième ligne sur l'intégralité du dernier tournoi des six nations remporté par les Bleus. Paul Willmense inscrit même un essai lors de la victoire à Murrayfield des hommes de Fabien Galthié