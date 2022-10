Absolument incontournable ces dernières années dans le paysage du rugby français, on ne se mouille pas trop en disant que Jonathan Danty est l'un des tout meilleurs trois-quart centre de la planète. Par ses percussions dévastatrices et sa capacité à faire jouer après lui, l'ancien joueur du Stade français se mue en poison pour les défenses adverses. Une puissance de perforation qu'il détient grâce à la combinaison d'un physique impressionnant (1m81 pour 110 kg) et d'une explosivité qui l'est tout autant. Défensivement aussi, il possède une aptitude au grattage qui rend très souvent difficile la tâche de soutien à ses adversaire, en plus de sa qualité de plaqueur.

Tout récent champion d'Europe face au Leinster, il a su trouver sa place dans un effectif pléthorique entouré de grands noms, dont il fait désormais parti. Titulaire à 14 reprises, toutes compétitions confondues, sous le maillot maritime la saison passée, il y aura inscrit trois essais. Avec le XV de France, il a été l'un des grands artisans du Grand Chelem réalisé en 2022. Le Francilien d'origine a en effet joué 297 minutes sur 320 possibles lors de ce Tournoi (il était blessé à la cheville au moment d'affronter l'Irlande).

Jonathan Danty - La RochelleIcon Sport

À un peu moins d'un an de la coupe du Monde en France, il est forcément favori parmi ceux qui porteront le numéro 12 lors de cette édition 2023. Fabien Galthié, selectionneur du XV de France, disait de lui qu'il est un joueur "dominant, altruiste, très bon en défense et très fort au sol". Sa nomination aux Oscars du meilleur joueur français n'a donc rien d'un hasard.