Découvrez les nommés pour l'Oscar du meilleur joueur français : Guirado (13/28)

Joueur emblématique de la dernière décennie du rugby français, Guilhem Guirado a mis un terme à sa carrière en juin dernier. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il l'a fait avec la manière. Sacré champion de France pour la deuxième fois de sa carrière, le talonneur passé par Perpignan, Toulon et Montpellier s'est offert une fin de carrière rêvée par tous les joueurs de rugby. De quoi lui valoir une place parmi les nominés au titre de meilleur joueur français.

Avec 19 matchs disputés lors du dernier exercice, le désormais retraité a été relativement épargné par les blessures pour son ultime saison. Auteur de deux essais, il a participé à toutes les grosses échéances des Cistes avec le numéro 2 dans le dos, à l'instar de la finale du Top 14 et du quart de final de Champions Cup perdu face à La Rochelle. Arrivé en Top 14 en 2006 sous les couleurs de l'Usap et avec plus de 350 rencontres dans l'élite à son actif, l'ex-capitaine des Bleus aura marqué le championnat par sa constance, sa rigueur et ses aptitudes. Joueur rugueux, ses charges et sa maîtrise des fondamentaux du poste ont fait de lui un des meilleurs talonneurs de sa génération.

XV de France - Guilhem GuiradoRugbyrama

Si le capitanat de Guilhem Guirado avec le XV de France n'a pas été des plus glorieux, il fait partie des joueurs qui ont marqué la sélection. Capé à 74 reprises, il aura participé à trois Coupes du monde (2011, 2015, 2019) et à neuf Tournois des VI Nations. Jamais titré avec les Bleus, il a disputé son dernier match avec le XV de France face aux Pays de Galles lors du Mondial au Japon.