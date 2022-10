Découvrez les nommés pour l'Oscar du meilleur joueur français : Damian Penaud (24/28)

On ne présente plus Damian Penaud, l'ailier clermontois aux 34 sélections avec le XV de France. Arrivé en Top 14 en 2016, le numéro 14 des Jaunards est vite devenu une des principales attractions du championnat. Capable de traverser le terrain et de réaliser des percées dont lui seul a le secret, il fait aujourd'hui partie de ces joueurs qui donnent envie d'aller au stade. Auteur de dix essais toutes compétitions confondues avec les Asémistes lors du dernier exercice, c'est naturellement qu'il se classe parmi les nominés au titre de meilleur joueur français.

Âgé de 26 ans, Damian Penaud martyrise les défenses depuis maintenant plusieurs années. Redoutable en attaque, il peut par ses appuis et sa vitesse de pointe faire la différence à tout moment. Finisseur dans l'âme, celui qui a fait ses débuts au poste de centre est un atout indéniable dans un collectif. Et ses adversaires le savent. En fin de contrat à l'issue de la saison, plusieurs écuries du Top 14 lorgnent sur l'ailier international.

Depuis son arrivée à Clermont, Damian Penaud a inscrit 50 essais toutes compétitions confonduesRugbyrama

Désormais indiscutable sur l'aile tricolore, le natif de Brive-la-Gaillarde a franchi la ligne à trois reprises lors du dernier Grand Chelem des Bleus. Avec 18 essais inscrits sous le maillot frappé du coq, il se rapproche peu à peu du top 10 des meilleurs marqueurs de l'équipe de France, pour le moment fermé par Patrice Lagisquet et ses 20 essais. Présent lors de la Coupe du monde 2019, il devrait disputer son deuxième Mondial en septembre prochain, sauf blessure ou énorme surprise.