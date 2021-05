Au CO depuis sept saisons (2014), Combezou est depuis un incontournable du club. Il fut notamment un des grands acteurs du titre de 2018 et un titulaire indiscutable chaque saison depuis son arrivée dans le Tarn (22 feuilles de match, en moyenne et par saison). Cette saison encore, il a été titulaire à 22 reprises, pour 23 rencontres disputées en championnat.

Cet Oscar Midi Olympique décerné à Thomas Combezou vient récompenser sa régularité, son état d'esprit irréprochable et son rôle essentiel dans le collectif castrais, auteur d'une remontée fantastique (sept victoires lors des huit derniers matchs) et qui envisage désormais une qualification pour les phases finales du Top 14, après un début de saison raté.