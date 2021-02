Antoine Dupont sacré Oscar d'or Midi Olympique !

Titulaire à sept reprises avec les Bleus en 2020, soit à chaque fois qu'il était disponible, Dupont aura marqué cette année de son empreinte, autant par son emprise sur son équipe que ses exploits individuels qui lui ont permis d'inscrire quatre essais et d'en faire marquer autant à ses partenaires.

En club, il est également l'élément central et décisif du Stade toulousain, en 2020, malgré la longue interruption liée à la Covid-19. De quoi le voir désormais adoubé comme meilleur demi de mêlée du monde et plus encore par la légende all black Aaron Smith (97 sélections): "Antoine Dupont est un cran au-dessus de tous les autres. Personne ne peut rivaliser en ce moment. Il est le joueur qui fait les différences à la fois pour son club et son pays. C'est quelqu'un qui m'inspire pour améliorer mon jeu." Rien que ça.

Antoine Dupont a reçu son oscar d'or des mains de Jean-Laurent Granier (Président-Directeur Général de Generali France), Julien Joubert (Président Groupe Quintésens), Dominique Desseigne (Président-Directeur Général du groupe Lucien Barrière).