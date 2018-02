Lescalmel héros de Carcassonne

C’était son soir. Antoine Lescalmel a crucifié Montauban, à la 79e minute, en inscrivant la pénalité de la gagne. La pénalité de l’exploit. Ce globe-trotter du rugby - passé notamment par La Rochelle, Aix-en-Provence ou Pau - a peut-être puisé la force d’inscrire cette pénalité dans son rendez-vous manqué avec Montauban, qui l’avait recruté en 2015 avant de s’en séparer en milieu de saison dernière. Antoine avait alors rebondi du côté de Carcassonne, un club qu’il avait déjà côtoyé entre 2011 et 2013.

Antoine LescalmelRugbyrama

Vendredi soir, l’ouvreur carcassonnais a récité toute la palette du jeu du numéro 10 en confiance : alternance, jeu au pied juste, efficacité face aux poteaux de but (1T/1, 3P/4) et sang-froid à toute épreuve pour gérer le tempo du match. Ajoutez à cela une belle prestation défensive et voilà le cocktail parfait pour réussir ce qui est, à cette heure, le plus bel exploit de cette saison de Pro D2 plus passionnante et ouverte que jamais.