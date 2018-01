C'est Monsieur Ramsay !

Dimanche après-midi, la Section paloise comptait sept citoyens néo-zélandais à Jean-Bouin : six sur le terrain (Jamie MacKintosh, Benson Stanley, Tom Taylor, Colin Slade, Daniel Ramsay et Conrad Smith), un sur le bord de touche (Simon Manix) et un dernier en tribunes (Carl Hayman). Parmi ceux-là, un seul n'avait jamais eu les honneurs des All Blacks, au fil de sa carrière.

Tom Taylor (Pau) vs Stade Français le 28/01/2018Icon Sport

Contre le Stade français, Daniel Ramsay -puisque c'est de lui qu'il s'agit- fut pourtant le plus en vue de tous les Kiwis du Béarn. Omniprésent dans les phases de combat, très actif en défense et plutôt bien utilisé en touche, l'ancien joueur des provinces de Wellington et d'Otago fut aussi l'auteur d'un essai magnifique, dont voici la genèse. A la 60ème minute d'une rencontre largement dominée par la Section, l'ouvreur parisien Morne Steyn (entré en lieu et place de Jules Plisson cinq minutes plus tôt) ne trouvait pas la touche et, à treize contre quinze (!), les Palois décidaient néanmoins de contre-attaquer.

Pau vs Stade Français le 28/01/2018Icon Sport

Au terme d'un point de fixation, le demi de mêlée et capitaine Thibault Daubagna profitait d'une libération rapide pour placer Steffon Armitage dans l'intervalle. Le flanker anglais accélérait sur une dizaine de mètres et, au moment où sa route croisait celle du dernier rempart parisien, il décalait le colosse d'Invercargill (1,97m et 113 kg). Ce dernier, poursuivi par plusieurs soldats roses, allongeait alors son immense foulée et, au terme d'une course de trente mètres, aplatissait le cinquième des six essais béarnais. Sublime !